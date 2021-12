Christina Ricci mamma bis, è nata la figlia Cleo

Fiocco rosa per Christina Ricci. Poche ore fa l'attrice è diventata mamma per la seconda volta e ha dato alla luce la piccola Cleo. Nata dall'amore con Mark Hampton, l'hairstylist delle dive con cui è convolata a nozze a ottobre, la star di Hollywood ha condiviso su Instagram una breve clip della neonata, mentre riposa pacificamente nella culla della clinica. «Baby Cleo è qui – ha scritto l’attrice su Instagram – siamo così innamorati di lei, ha anche il papà più incredibile che si possa immaginare».

Le violenze dell'ex marito

Diventata celebre nei panni di Mercoledì, la bambina perennemente imbronciata della Famiglia Addams, Christina Ricci oggi ha solo parole di gioia da condividere con i suoi follower. La nascita di Cleo segna infatti la definitiva svolta nella vita dell'attrice, dopo la turbolenta relazione con il suo ex marito, James Heerdegen, conosciuto nel 2011 sul set della serie televisiva Pan Am e sposato nel 2013. Dopo sette anni di matrimonio e la nascita di un figlio, i due avevano deciso di separarsi nel 2020 e in quell'occasione Christina Ricci aveva denunciato il compagno per maltrattamenti e stalking, riuscendo a ottenere nel gennaio 2021 un ordine restrittivo verso di lui.

La nuova vita dell'attrice

Sopravvissuta a ripetuti episodi di violenza domestica, intensificatisi durante il lockdown, Christina Ricci ha voltato pagina da quando ha conosciuto Mark Hampton. Premuroso e sensibile, l'hairsylist si prende cura dell'attrice da tutti i punti di vista, compreso il suo look: dopo le loro nozze, celebrate lo scorso 10 ottobre, è stato proprio il marito a cambiare acconciatura alla moglie, optando per un caschetto corto scalato che le illumina il viso. Se è vero che le donne rivoluzionano il loro look per preparasi a grandi stravolgimenti nella propria vita, Christina Ricci ha davvero dato un taglio al passato, merito del marito Mark e della figlia Cleo.