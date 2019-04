«È brutto», ai followers di Elisa Isoardi non piace Alessandro Di Paolo e lei replica così

A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati

Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio

Martedì 2 Aprile 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 18:13

Ora è ufficiale: il nuovo amore di Elisa Isoardi è Alessandro Di Paolo. Dopo i primi weekend romantici, il produttore ha iniziato a diventare una presenza fissa non solo nel cuore della conduttrice de La prova del cuoco, ma anche nel suo account Instagram. L'ultimo scatto postato da Elisa Isoardi, tuttavia, ha scatenato una serie di critiche da parte dei follower a cui la conduttrice ha risposto con fermezza.In molti, infatti, non hanno gradito la scelta dii di iniziare a frequentare stabilmente, giudicato troppo vecchio e poco attraente rispetto alla 36enne conduttrice. L'ultimo scatto, realizzato durante una serata tra amici, in compagnia di Marcello D'Onofrio, ha causato una lunga serie di commenti poco edificanti nei confronti di, forse anche perché molti sostenitori dinon si sono ancora fatti una ragione della fine della storia tra Elisa e il leader della Lega.I fan, inevitabilmente, si sono divisi tra chi è deluso dalla nuova fiamma die chi invece è felice per la serenità ritrovata dalla conduttrice. Elisa, comunque, dopo i tanti commenti, ha deciso di replicare in modo secco. «» - ha scritto- «».