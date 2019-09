Eva Longoria choc: «Bullizzata sul set di “Desperata Housewife”…»

Martedì 10 Settembre 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 18:31

confessa di essere stata vittima di bullismo durante le riprese di "”, la serie tv che l’ha resa famosa. Eva ha scritto una lettera per difendere l’amica e collega Felicity Huffman, che ha confessato di aver corrotto dei funzionari per favorire l'ammissione al college della figlia e rischia multa e carcere, scrivendo una lettera in cui racconta anche quanto accaduto sul set.“Quando ho iniziato a lavorare – scrive la Longoria - nella serie, ero nuova del giro e me ne stavo seduta in un angolo terrorizzata e Felicity è stata l'unica a venire da me. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva e senza di lei al mio fianco non sarei mai stata in grado di sopravvivere ai dieci anni dello show”.C’era chi la bullizzava: “C'è stato un periodo in cui sono stata vittima di episodi di bullismo da parte di un collega di lavoro e aspettavo con terrore il giorno in cui dovevo lavorare con questa persona, perché erano una vera e propria tortura. Almeno fino a quando non è intervenuta Felicity, che ha detto al bullo di piantarla e così ha smesso. Anche se non mi ero mai lamentata e non ne avevo mai parlato con nessuno, Felicity era riuscita a capire la mia ansia e la paura che mi stravolgeva”.