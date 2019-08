Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori bis. L'annuncio via social: «In quattro sarà ancora più bello»

Lunedì 19 Agosto 2019, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 19:23

Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori bis. L'annuncio a sorpresa è arrivato poche ore fa via social da Fognini contato di foto e dolce dedica: «In quattro sarà ancora più bello». Bellissimi e innamoratissimi, il numero uno del tennis italiano è sposato con la Pennetta da tre anni ed hanno già un maschietto.Sono campioni, belli e innamorati . Fabio Fognini e Flavia Pennetta allargano la famiglia e annunciano l'arrivo del secondo figlio. Sui acnali soglia è Fognini a pubblicare una foto in cui abbraccia in piscina la Pennetta poggiandole le mani dolcemente sul pancione, mentre nel secondo scatto, la coppia gioca divertita insieme al primogenito Federico, nato nel maggio 2017. Fognini che sarà impegnato con gli US Open 2019 - che la Pennetta ha vinto nel 2015 - ha corredato il post con una dolce dedica: «In quattro sarà ancora più bello».​