Heidi Klum, nozze a Capri con il musicista Tom Kaulitz, di 17 anni più giovane

L'ex-top model tedesca Heidi Klum è a Capri per festeggiare le nozze con Tom Kaulitz, di 17 anni più giovane, chitarrista della band rock Tokyo Hotel.Lo segnala il sito del settimanale tedesco Stern, precisando che i festeggiamenti avverranno su uno yacht "davanti" all'isola campana "questo fine settimana". La rivista non precisa quando sono avvenute le nozze segrete, che media specializzati in gossip fanno risalire già a febbraio, dopo un anno di conoscenza.