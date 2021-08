Da Savelletri a Lecce in treno storico: il viaggio di Madonna nella città del Barocco

Per lei non è la prima volta. Madonna torna a Lecce e se ne va a spasso per la città. La star statunitense, di orgine italiana, è in Puglia da qualche giorno, in Valle d'Itria dove ha festeggiato il suo compleanno.

Il tour in città

Oggi ha deciso di concedersi una giornata a Lecce. Madonna è partita da Savelletri a bordo di un treno storico di Ferrovie dello Stato. Iniziativa privata della pop star che a bordo del treno speciale ha percorso la Valle d'Itria per arrivare a Lecce per visitare il barocco leccese e la città. Accompagnata dal fidanzato Ahlamalik Williams, ballerino 26enne, e dai figli oltre che da uno stuolo di amici, staff e guardie del corpo, Madonna ha passeggiato a piedi per le vie del centro storico fino ad arrivare in Duomo. Qui Paolo Babbo, il presidente di ArtWork, la cooperativa che, su mandato dell'arcivescovo Seccia, regolamenta - attraverso il progetto LeccEcclesiae - le visite turistiche nelle chiese barocche, ha salutato la superstar americana nel duomo di Lecce, facendole dono del foulard di LeccEcclesiae, sul quale è riprodotto il soffitto a lacunari della cattedrale (come riportato da Porta Lecce).

