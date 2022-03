«Passioni barocche napoletane», Florio riporta alla luce capolavori dimenticati

Un palco d’eccezione come la Basilica del Gesù Vecchio ospiterà, il 30 marzo alle 20, la Cappella Neapolitana nella prima esecuzione moderna di "Passioni barocche napoletane - I rituali della Settimana Santa nel 1683" di Gaetano Veneziano con la revisione di Antonio Florio e la consulenza musicale di Dinko Fabris.

Una nuova fonte manoscritta di Gaetano Veneziano, che accoglie l’intero ciclo delle Quattro Passioni e altra musica per la Settimana Santa, datata 1683, conferma l’esistenza di una stabile tradizione autoctona della Passione napoletana legata a una consolidata tradizione locale, più antica della Passio di Scarlatti, influenzata dal gusto arcaico e severo spagnolo. Ancora una volta Antonio Florio si conferma come l’infaticabile studioso capace di riportare alla luce capolavori dimenticati nelle biblioteche campane. Questa Passione è stata incisa dalla Cappella Neapolitana diretta da Florio in un cd pubblicato nel 2016 dalla casa discografica Glossa.

Un palco d’eccezione ospiterà il concerto, la Basilica del Gesù Vecchio, prima chiesa dei Gesuiti a Napoli, patrimonio dell’Unesco. L’altare è uno dei capolavori del Fanzago, e tra Cappelle e Navate si possono ammirare le opere di Battistello Caracciolo, Marco Pino da Siena, Francesco Solimena e Francesco De Mura, nonché sculture di Petro Ghetti oltre che dello stesso Fanzago.

Con questo nuovo ciclo di musica per la Settimana Santa recuperata si conferma il ruolo cruciale svolto da Veneziano nel portare la musica napoletana dalla tradizione più antica verso la nuova dimensione internazionale e moderna imposta poi dalla personalità di Alessandro Scarlatti. Pagine inedite per il pubblico di Gaetano Veneziano (1656 – 1716), il più fedele allievo di Francesco Provenzale – il più grande compositore e didatta del Seicento napoletano – e la sua carriera lo portò all’alta carica di maestro della Real Cappella in sostituzione dello stesso Scarlatti. Ingresso con sottoscrizione, prenotazione: info@cappellaneapolitana.it

PASSIONI BAROCCHE NAPOLETANE

I rituali della Settimana Santa nel 1683

Musiche di Gaetano Veneziano (1656 – 1716)

Sinfonia

Passio secundum Matheum

Passio secundum Marcum

Passio secundum Lucam

Lectio II, I Notturno Venerdì Santo

Passio secundum Iohannem

Improperia a 4

Miserere a 4 violini (Napoli 1688)

Vexilla Regis prodeunt revisione Antonio Florio

Consulenza musicale Dinko Fabris

PRIMA ESECUZIONE MODERNA

CAPPELLA NEAPOLITANA

Direttore Antonio Florio

Voci:

Valeria La Grotta, soprano

Marta Fumagalli, alto

Rosario Totaro, tenore

Giuseppe Naviglio, basso

Angela Luglio, soprano

Aurelio Schiavoni, alto

Leopoldo Punziano, tenore

Roberto Gaudino, basso

Strumenti:

Marco Piantoni, violino I

Giuseppe Guida, violino II

Rosario Di Meglio, viola

Rebecca Ferri, violoncello,

Pierluigi Ciapparelli, tiorba

Angelo Trancone, organo