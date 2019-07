Meghan Markle incinta del secondo figlio? «Nascerà nel 2020»

Martedì 9 Luglio 2019, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 21:02

Il primogenito Archie Harrison è nato il 6 maggio scorso, ma per i duchi di Sussex la cicogna potrebbe essere di nuovo in arrivo.I fan della royal family ricorderanno come durante tutta la gravidanza, Meghan Markle avesse l’abitudine di tenersi il pancione con una mano, gesto che accomuna molte donne in attesa. Ecco allora il particolare che ha attirato l'attenzione dei sudditi.Ed è partito subito il toto scommesse. Che la duchessa sia incinta del secondo figlio? Lo stesso Harry non ha mai nascosto di volere una famiglia numerosa. Le scommesse dunque sono partite,Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.