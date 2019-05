Meghan, l'ira della regina prima del Royal Wedding: «In questa famiglia non si parla così»

Royal Baby, Meghan Markle super mamma: «Non mi fermo qui, voglio avere tanti figli»​

Mentre si rincorrono le voci sulla nascita di 'Baby Sussex', il figlio die del, nel Regno Unito viene svelato un clamoroso retroscena, risalente a un anno fa. Si tratterebbe dell'ennesimo motivo di attrito tra la duchessa di Sussex e la, furiosa per i vari comportamenti tenuti da Meghan.Il particolare è stato svelato da Katie Nicholl, giornalista ed esperta della famiglia reale britannica, e riportato da vari tabloid, tra cui il Sun . Uno dei primi scontri tra lasarebbe avvenuto un anno fa, poco prima del '' del 19 maggio 2018. L'allora futura sposa, infatti, si sarebbe lamentata non poco dopo aver notato il menu per gli ospiti delle nozze.Il motivo?, per soddisfare le esigenze di tanti ex colleghi invitati al matrimonio, avrebbe chiesto un menu tradizionale ed uno alternativo, improntato sulla cucina macrobiotica. In particolare,si sarebbe infuriata con i responsabili dell'organizzazione perché, nonostante alcune precedenti rassicurazioni, alcuni piatti del menu presentavano le uova tra gli ingredienti.Dopo la sfuriata,era stata affrontata a muso duro dalla. La sovrana britannica, in modo duro e inflessibile, si era rivolta così alla donna che stava per sposare suo nipote: «Meghan, in questa famiglia non si parla così alla gente». Solo il primo di una lunga serie di veri e propri casi all'interno della famiglia reale, per via delle eccessive 'bizze' di Meghan.