Riconoscete questi due bambini? Oggi sono una delle coppie più famose al mondo

#HallazgoAbsolutoDeLaCapital La historia de la inédita foto de #Messi y Antonela jugando en las playas de #MarDelPlata ---> https://t.co/pwYH4PJwLg pic.twitter.com/1YmM92hlEn — La Capital de MDP (@lacapitalmdq) 20 aprile 2019

Domenica 21 Aprile 2019, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 22:28

Unaassolutamente datata, risalente al, mostra un gruppo diche posa felice in spiaggia. Due di loro, però, a distanza di quasi 21 anni sono una delle: riconoscerli è un'impresa davvero per pochi.I due bambini in questione sono quelli cerchiati in rosso nella foto che è stata diffusa dal quotidiano La Capital de Mar del Plata . Lo scoop, quindi, è quello di un quotidiano argentino, e questo dovrebbe già essere un piccolo indizio per capire di chi si tratta. Pensate ad una famosa, attualmente sposata ma che può vantare una relazione iniziata in età adolescenziale, dopo anni di grande amicizia. Le cose sono più chiare adesso?Non avete ancora indovinato? Ve lo diciamo noi: si tratta die di sua moglie,. Il fuoriclasse del Barcellona è sposato da due anni con la sua concittadina, ma stanno insieme da tanti anni e hanno avuto tre figli: Thiago, Mateo e Ciro, nati rispettivamente nel 2012, 2015 e 2018. La foto è stata scattata durante l'estate, nel gennaio 1998, quandonon aveva ancora compiuto 11 anni ene aveva appena compiuti dieci. Il loro è un amore da favola e foto come quella pubblicata dal giornale argentino, assolutamente storiche, lo dimostrano chiaramente.