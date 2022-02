Michelle Hunziker, la rivelazione a Verissimo: «Come un lutto, ma vorrò sempre bene a Tomaso»

Ospite a Verissimo su Canale 5, Michelle Hunziker ha raccontato il momento delicato che sta vivendo, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, padre delle piccole Sole e Celeste. «La separazione è un lutto - dice la showgirl -. Dopo 10 anni è stato difficile dirsi addio, ma voglio bene a Tomaso e gliene vorrò sempre».

Hunziker sta per debuttare nel nuovo programma "Michelle Impossible" in cui ci saranno diversi ospiti. «Possiamo dire chi c'è? lui?» dice la Toffanin. «Non me l'aspettavo che avrebbe accettato» rivela Michelle.

Michelle ha raccontato a ritroso tutta la sua carriera. Dalla Svizzera all'Italia a soli 18 anni, Hunziker si è trasferita per seguire il suo sogno: fare televisione e divertire i telespettatori. All'inzio, però, aveva anche il sogno della recitazione, talmente forte da trasferirsi a Los Angeles per studiare recitazione. «Mentre ero lì ho cominciato a fare provini e mi stavano per prendere come protagonista del film Matrix, ma, alla fine ho scleto di stare in Italia a Milano. Il mio manager mi aveva detto che avevo ricevuto la proposta di condurre Zelig. Mi sono detta: resta a casa!».