A vederla nelle sue forme non si direbbe, ma la top model Mila Suarez esprime un suo personalissimo desiderio culinario e di tradizione puramente napoletana. La popolare showgirl marocchina, nota al grande pubblico come ex inquilina della casa del Grande Fratello , lascia un commento a questo momento buio che sta vivendo l'Italia e lo fa citando Napoli e suoi affetti che ha nella città partenopea.«Sono in quarantena come tutti e pure se sono a Milano il mio cuore è a Napoli perché la reputo un po' la mia seconda città. Mi mancano le tante belle esperienze vissute lì e i grandi rapporti umani instaurati. Mi mancano molto il babà e la sfogliatella di prima mattina». Come darle torto?