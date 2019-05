Pamela Prati lascia la Aicos e chiude i rapporti con le due agenti: le ultime novità

Mercoledì 22 Maggio 2019, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 13:36

hap. L'agenzia dicoinvolta a pieno titolo nello scandalo che ha visto come protagonista l'ex prima donna del Bagaglino e il suo presunto fidanzatoLa storia è nota a tutti: Pamela e il compagno dovevano sposarsi, dopo aver preso in affido due bambini, ma le nozze sono saltate pochi giorni prima della data stabilita e dopo che moltissimi giornali avevano insinuato il dubbio che fosse tutta una truffa. La Prati e le sue agenti hanno sempre negato, ma la Michelazzo qualche giorno fa ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste e a questo punto potrebbe essersi avviato un "effetto domino".Ora la Prati annuncia l'addio all'agenzia con un comunicato ufficiale riportato da FanPage: «Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana». Il legale di Pamela è dunque molto chiaro e specifica: «da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana».L'ipotesi è che adesso, libera dalle due manager, Pamela Prati possa dare una sua nuova, e forse vera, versione dei fatti in merito alle sue nozze. Intanto questa sera si attende la confessione della Michelazzo a Non è la D'Urso. Il fitto giallo su Mark Caltagirone, sembra far intravedere qualche spiraglio di luce.