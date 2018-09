Relax a Sorrento per il cantante Sylvestre, vincitore di «Amici»

Lunedì 3 Settembre 2018, 12:14

SORRENTO - Anche lui si è concesso una vacanza tra fine agosto e inizio settembre, proprio come tanti altri volti noti della televisione, dello sport e della musica. Non in una località turistica qualsiasi, ma nella terra che ha ispirato interpreti del calibro di Enrico Caruso e Lucio Dalla. E forse Sergio Sylvestre, cantante statunitense divenuto famoso in Italia per aver vinto la 15esima edizione del talent-show "Amici di Maria De Filippi", ha scelto Napoli e la penisola sorrentina per trovare l'ispirazione, oltre che per rilassarsi.Il 28enne "Big Boy", che con il suo cuore e le sue interpretazioni ha rapidamente conquistato il pubblico italiano, non ha resistito ai panorami mozzafiato della Costiera. Immancabile la foto al Capo di Sorrento, lungo la strada provinciale che conduce a Massa Lubrense, con la fitta vegetazione, l'azzurro mare del golfo e il Vesuvio alle spalle. Poi un bagno e una cena in compagnia degli amici: momenti di spensieratezza che Sylvestre ha immortalato in una serie di scatti poi pubblicati su Instagram.Insomma, relax all'insegna del mare e della buona tavola per uno dei talenti emergenti della musica internazionale. Dopo il successo nel talent-show, Sylvestre ha pubblicato l'EP di debutto "Big Boy" col quale ha raggiunto la prima posizione della Classifica FIMI Album ed è stato certificato disco d'oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana. A febbraio dello scorso anno ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo con il singolo "Con te", piazzandosi al sesto posto. Chissà che la vacanza in Campania non gli accenda l'ispirazione per qualche altro successo.