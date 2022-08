Rocio Munos Morales: «Raoul Bova? Non gli chiederò mai di sposarmi, ecco perché»

Nell'estate delle rotture clamorose e delle separazioni sconvolgenti, esistono ancora coppie più unite che mai. Mentre il gossip si concentra sulla fine della love story tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Rocio Munos Morales e Raoul Bova si dimostrano sempre più affiatati. Si amano alla follia, ma Rocio ha voluto spiegare ai tanti fan della coppia il perché non chiederà mai all'attore di sposarsi. Le nozze tra i due non sono contemplate, ma il loro amore è lo stesso solido.

Rocio Munos Morales e Raoul Bova: matrimonio spirituale

Nonostante siano più innamorati e felici che mai, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova hanno deciso che per il momento il matrimonio non è una priorità. I due, genitori di due bambine, hanno dichiarato di sentirsi già soddisfatti per la loro splendida famiglia e entrambi riterebbero il loro una sorta di «matrimonio spirituale». L’attrice, che sarà madrina al Festival di Venezia, ha però confessato di essere «tradizionale» e ha anche aggiunto che, se la proposta dovesse mai arrivare, non sarà per merito suo. Proprio per il suo amore per la tradizione Rocio Munoz Morales ha affermato che non chiederà mai a Raoul Bova di sposarla, ma certamente non dirà di no qualora sia lui a farle la tanto attesa proposta.

L'unione di due anime

Rocio Munoz Morales, in un'intervista al Corriere della Sera, ha confessato di considerare quello tra lei e l’attore un «matrimonio spiriturale». Aggiungendo: «La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono… conosci le persone parlandoci, ma anche guardando che cosa c’è negli occhi, tra i due cuori». Rocio racconta che a legarli in una cosa sola sono state «la fede, la beneficenza, l’amore per la natura», e ancora: «Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello. Mi ricordo l’attimo in cui noi due abbiamo guardato la luna, c’era una luna piena pazzesca. E li c’è stato il nostro matrimonio, sì un matrimonio spirituale».