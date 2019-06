Sole e tanto mare: Veronica Maya si rilassa in Costiera con marito e figli

Domenica 16 Giugno 2019, 13:11

PIANO DI SORRENTO - Il suo legame con la penisola sorrentina non si è mai spezzato. Anche perché a quella terra meravigliosa sono legati molti dei suoi ricordi più belli di bambina, ragazza, poi donna di spettacolo, infine splendida moglie e mamma. Veronica Maya non perde occasione, tra un impegno televisivo e l’altro, di tornare nella «sua» Costiera. Lo dimostrano le foto che la 41enne attrice e conduttrice televisiva ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram.Gli scatti ritraggono la Maya in barca in compagnia del marito, il chirurgo estetico Marco Moraci, e i tre figli Katia Eleonora, Tancredi Francesco e Riccardo Filippo. Poi nella piscina di un albergo di Massa Lubrense mentre, al tramonto, l’intera famiglia fa il bagno con vista mozzafiato su Marina della Lobra. Infine, con la piccola Katia Eleonora in braccio, Veronica appare più bella ed elegante che mai nel viale di accesso di un noto hotel nel cuore di Sorrento.Le foto pubblicate su Instagram hanno fatto rapidamente incetta di “like” tra le decine di migliaia di fan che la Maya vanta in Italia e, in particolare, in penisola sorrentina. Qui il padre Raffaele ha gestito per anni un ristorante, qui la madre Eleonora è un’apprezzata regista, qui la stessa Veronica ha mosso i primi passi sugli scogli di Marina di Cassano dove, a maggio scorso, ha pronunciato per la terza volta il fatidico «sì» insieme al suo Marco: luoghi nei quali l’attrice e conduttrice non ha mai nascosto di voler tornare a vivere.