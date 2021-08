SORRENTO - Stessa rotta, stesso mare per Ciro Immobile, l'attaccante della nazionale, tornato per ferragosto e dintorni a Sorrento per una breve vacanza, ha scelto, anche quest'anno, di navigare nel golfo, con tutta la famiglia, a bordo dell'imbarcazione sorrentina «Capasecca Yacht».

Un appuntamento con il comandante Giuseppe e Massimiliano che si rinnova puntualmente ogni estate sulla rotta Sorrento, Ischia, Procida e Capri.