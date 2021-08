Sorrento: la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d'argento a Tokyo, in vacanza in Costiera

Vacanze in Costiera per Vanessa Ferrari, medaglia d'argento nella prova a corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo. La ginnasta bresciana, a passeggio per le strade del centro storico di Sorrento in mattinata, si è spostata successivamente al lido Marinella di Sant'Agnello (nella foto con il patron Mauro d’Esposito), dove non si è sottratta all'acclamazione dei bagnanti, comunque discreti, dispensando sorrisi e autografi, a coronamento di imperdibili selfie.

Vanessa Ferrari, al di là dell'argento all'ultima olimpiade, vanta un curriculum particolarmente prestigioso. Nel 2006 è stata la prima italiana a vincere un oro mondiale in ginnastica artistica. Dopo 30 medaglie internazionali, tra cui 11 ori e 22 titoli a livello nazionale, a Tokio ha disputato la sua quarta Olimpiade di fila.