Uomini e Donne, la tronista Sara Tozzi abbandona il programma: pensava al suo ex

Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 19:01

Un nuovo addio al trono classico di “”, quello di. Durante le registrazioni di oggi del programma è stata la stessa conduttrice, Maria De Filippi, a spiegare le ragioni dell’abbandono da parte della tronista a stagione appena iniziata.Sara, come riportano le indiscrezioni del sito “IlVicolodellenews.it”, ha abbandonato la poltrona rossa e a dare la notizia è stata appunto Maria De Filippi. Una volta entrati il tronista in studio infatti Maria ha introdotto l’argomento e ha fatto poi un lungo discorso a riguardo.Quello di Sara Tozzi sembra essere un problema legato al suo ex, a cui penserebbe ancora. Durante le esterne con i corteggiatori presenti in studio infatti la tronista si è accorta di non avere il cuore libero, preferendo dire addio al dating show.