Victoria's Secret, l'Angelo Elsa Hosk indosserà il reggiseno con 2.100 diamanti incastonati

Dopo Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen e Tyra Banks, è stato annunciato il nome dell'angelo di Victoria's Secret che indosserà il "Dream Angels Fantasy Bra”. Si tratta della supermodella Elsa Hosk, che lo scorso anno era apparsa con Swarovski Outfit, il completo di intimo rosso con lunghe maniche e ali su cui sono incastonati 275.000 cristalli Swarovski.Nel “Fashion Show Victoria's Secret 2018”, in onda su ABC Network il 2 dicembre, la bionda svedese apparirà nello showstopper, il momento clou della sfilata da 1 milione di dollari indossando il reggiseno progettato in collaborazione con Atelier Swarovski. Il capo è composto da oltre 2.100 diamanti incastonati in una silhouette in argento sterling con un prezioso bodychain; a completare l'outfit una collana e dei bracciali in cristallo.Il reggiseno, che richiede più di 930 ore di lavorazione, è composto da una pietra centrale Swarovski a forma di pera del peso di 2,03 carati e topazi per un totale che supera i 71 carati. L'annuncio le è stato dato durante uno shooting fotografico poi pubblicato su Instagram per comunicarlo ai 4.6 milioni di followers. Elsa ha dichiarato: «Non c'è gara, è il miglior regalo di compleanno di tutta la mia vita!!!».Finora nessun Fantasy Bra è mai stato venduto e al termine di ogni fashion show veniva smantellato. Da quest'anno per chi volesse acquistarlo, Victoria's Secret per la prima volta venderà una versione del suo "Fantasy Bra” il 29 novembre alla modica cifra di 250 dollari.