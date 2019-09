Less is more, la moda autunno è minimal. Anche fatta a maglia

,

Venerdì 6 Settembre 2019, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 12:26

“Minimalismo”, “less is more”, “zero eccessi”… Come testimoniato dalle ultime proposte delle maison di moda – esaltate anche da blogger, influencer e fashion designer - si assiste oggi a un revival degli anni 90, quando furoreggiava la “minimal fashion”. Anni caratterizzati da brand iconici come quelli di Prada, Jil Sander Calvin Klein e Donna Karan, tra i tanti.Per ideare la nuova collezione autunnale, i creativi di- brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, famoso per i suoi kit – si sono ispirati a un movimento che ha fatto la storia più recente della moda, con un occhio di riguardo verso il fronte americano della tendenza. Da qui il nome della collezione, American Minimal collection, composta da kit per la lavorazione di maglie, cardigan, cappellini, sciarpe, scialli, e girocolli.I capi lavorati – partendo da gomitoli di lana fine perfetta per la mezza stagione – sono dunque caratterizzati dalle linee guida della moda minimalista, all’insegna dello slogan “less is more” enfatizzato in particolare da Jil Sander: linee pulite e sobrie, con pochi ornamenti, alla ricerca di stile ed eleganza nella semplicità, senza eccessi e stravaganze.Tutte le informazioni più importanti e funzionali – compreso le indicazioni d’acquisto - si trovano sul sito We are knitters, al link della collezione American Minimal collection.Nell’ambito dell’omaggio “a stelle e strisce”, gli otto kit che compongono la collezione portano il nome di città degli Stati Uniti. In particolare di quelle più fredde, considerando il periodo e la tipologia dei prodotti proposti (Denver, Boston, Chicago, ecc.)Tutti i kit sono caratterizzati da gomitoli di lana fine e dall’occorrente per realizzare i capi (ferri da maglia in legno di faggio, ago da lana, il pattern-guida, la label ecc).Molto ampia, come da tradizione di, la selezione dei colori dei filati, con le classiche tonalità autunnali affiancate da scelte più originali.I kit, acquistabili direttamente suarrivano in una busta di carta ecologica e riutilizzabile e comprendono tutto ciò che serve: i gomitoli, i ferri di legno di faggio realizzati a mano, il pattern, l’ago da lana e l’etichettada applicare al prodotto finito.In caso di dubbi, tutti i knitter possono accedere ai video tutorial e ai post del blog o scrivere direttamente aper farsi aiutare e risolvere ogni problema.