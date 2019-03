Lunedì 18 Marzo 2019, 20:09

Il primo in Italia per l'accoglienza turistica, studente stabiese vince il concorso nazionale promosso dal Caroli Hotel di Gallipoli. La kermesse che ha visto sfidarsi decine di studenti degli istituti alberghieri si è svolto dal 13 al 16 marzo in Puglia e il giovane Giovanni Amore ha sbaragliato la concorrenza degli studenti di quaranti istituti alberghieri arrivati da tutta Italia. Amore della VA è uno studente dell'istituto "Viviani" e ha stregato la commissione proponendo il miglior itinerario per una coppia che viaggiava con un amico a quattro zampe. La sua proposta è stata la più convincente assieme a quella di altri giovani dell'alberghiero stabiese che hanno permesso alla loro scuola di classificarsi prima tra i 40 istituti che avevano partecipato al concorso. Sul podio infatti anche altri studenti del Viviani: Simone Gallo della VB ( specializzazione sala) e Mario La Mura della VC ( Enogastronomia). Con i giovani ristoratori del futuro c'era il professore Alessio DI Giulio Cesare, professore di accoglienza turistica e tutor per quest'esperineza nazionale.