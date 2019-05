Archie Harrison, il nome del royal baby fa impazzire Twitter

Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 18:49

Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Un nome, quello scelto da Meghan Markle e Harry per il royal baby, che nessuno si aspettava. Le scommesse parlavano di Arthur, al massimo Alexander. E ora, ovviamente, Twitter si scatena a commentare. Tra chi dice di adorare il nome poco convenzionale, e chi si sforza di capire come sia potuto venire in mente ai Duchi del Sussex Archie, per gli americani (come mamma Meghan) è un personaggio del 1941, protagonista di diverse serie a fumetti pubblicate negli Stati Uniti d'America dalla omonima casa editrice. E Harrison, insinua qualcuno, è il famoso Beatle George Harrison , dal lato britannico del papà. «C'è un giocatore di football che si chiama Archie Griffin», insinua qualcuno. «Lo hanno chiamato come il mio cane», ironizza qualcun altro. «Non sapevo vivessimo nel 1920», twitta un utente. «Perché Archie? Archie è un diminutivo: sono molto delusa da Meghan e Harry. Sembra un nome da vecchio brontolone più che da royal baby», dice qualcuno. Intanto, su Twitter non si parla d'altro e Archie, piaccia o meno, è trending topic.