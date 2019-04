Venezia, l'azienda va bene: il titolare divide gli utili con i dipendenti

Mercoledì 17 Aprile 2019, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN STINO DI LIVENZA - L’azienda è in continua crescita e il titolare decide di distribuire una parte degli utili ai suoi dipendenti. Succede a San Stino di Livenza, dove dal 1995 opera ladi. L’impresa, nata nel 1987 nella vicina Ceggia da un’intuizione del titolare, allora ventunenne, opera nel settore della siderurgia, costruendo macchine, o componenti, destinate ad impianti per la lavorazione e produzione dei metalli. L’impresa, che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, dagli Usa alla Russia, è specializzata in particolare nella costruzione di apparecchiature che costituiscono il “cuore” di impianti per fonderie, impianti di colata continua, laminazione a caldo e a freddo e di trattamento delle lamiere in genere.