«Baby George è più amato dei suoi fratelli da nonna Carole», l'indiscrezione inaspettata

Giovedì 29 Agosto 2019, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 13:32

«Baby George è il preferito rispetto ai suoi fratelli Charlotte e Louis. Ecco da chi». È questa l'indiscrezione che sta girando sui tabloid inglesi. Il piccolo erede al trono sarebbe il cocco di un componente della famiglia.Secondo i royal whatcher, nonna Carole Middleton avrebbe una predilizione per il piccolo George. E ci sarebbero degli indizi. Gli osservatori avrebbero notato che la mamma di Kate avrebbe maggiori attenzioni per il primogenito della figlia, tanto che in molti articoli da regalo prodotti dall'azienda di famiglia comparirebbe il nome George.Secondo i royal watcher, una delle ragioni risiederebbe nel fatto che George e Carole hanno trascorso molto tempo insieme nella tenuta a Nortfolk, lontano dai fotografi e dal ritmo frenetico di Kensington Palace. Insomma, nonna Carole Middleton, amando tutti e tre i nipoti, avrebbe però un debole per baby George. Il piccolo erede al trono che fa impazzire anche i sudditi di sua maestà.