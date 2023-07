Kate Middleton, l'abito blu incanta tutti alla celebrazione per Re Carlo III in Scozia

Kate Middleton e il principe William hanno partecipato alla celebrazione dell'incoronazione di Re Carlo III in Scozia. La cerimonia principale si è svolta il 6 maggio scorso a Londra, più precisamente nell'Abbazia di Westminster e, quindi, l'evento si questa mattina, mercoledì 5 luglio, era decisamente più contenuto. La principessa del Galles ha, però, attirato l'attenzione di tutti i fotografi presenti per la sua classe ed eleganza: il suo abito blu era incantevole.

La classe e l'eleganza di Kate Middleton

Qusta mattina, Kate Middleton e il principe William hanno partecipato al Servizio Nazionale di Ringraziamento e Dedicazione presso la Cattedrale di St. Giles a Edimburgo, che si è svolto in occasione dell'incoronazione di Re Carlo III. La principessa del Galles, sempre cordiale e sorridente, indossava un abito blu, dritto e lungo quasi fino alle caviglie e un cappellino, sempre dello stesso colore, come accessorio. Kate, oltre ad avere attirato l'attenzione di tutti per i suoi modi eleganti e di classe, si è fatta notare anche per un gesto nei confronti del marito: gli ha, infatti, accarezzato il sedere. Il gesto è stato simile a quello verificatosi durante la sfilata sul red carpet dei Premi BAFTA.

La cerimonia solenne

Quando la cerimonia dell'incoronazione è terminata, in onore di Re Carlo III e della Regina Camilla, sono stati sparati 21 colpi di cannone e la processione reale si è diretta verso il Palazzo di Holyroodhouse, ovvero la residenza scozzese del monarca britannico.