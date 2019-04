Bad Bunny, il «coniglio furioso» salva una ragazza e diventa l'eroe del web

Martedì 23 Aprile 2019, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 19:20

. È lo slogan della nuova star del web.. È bastato unper diventare un'icona su Instagram.. Il "coniglio furioso" ha preso a pugno l'uomo, schiantandolo al suolo mettendo in salvo la ragazza. L'intervento della polizia ha messo fine alla rissa avvenuta su un marciapiede in Florida all'esterno di un locale.Da una semplice mascotte per le festività pasquali a simbolo della comunità. Il passo è stato brevissimo e ora Bad Bunny è richiestissimo, soprattutto dal pubblico femminile. «Il tizio le aveva sputato in faccia - ha raccontato, il giovane di 20 anni che indossa gli abiti del coniglio gigante - sono corso da quelle parti per fermare l'aggressione, ma poi l'uomo si è messo sopra di lei. Lo scontro ha preso una brutta piega e quindi ho dovuto provare di più per fermarlo». Era certo che la polizia lo avrebbe arrestato ma se l'è cavata con un semplice rimprovero.Il ragazzo ha colto la popolarità al balzo e ha creato il nuovo personaggio. Il suo account Instagram è in rapida crescita e le sue imprese in giro per la città stanno spopolando. E, cimentandosi in balli sexy e performance che lo stanno incoronando come Re delle notti in Florida.