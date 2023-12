Kendall Jenner e Bad Bunny si sono lasciati, ecco le motivazioni

La supermodella Kendall Jenner è stata di recente avvistata ad Aspen per presenziare a un evento e per godersi qualche giorno di vacanza, ma ciò che ha insospettito i media è che da più di un mese, Kendall viene avvistata in assenza della sua recente frequentazione, il cantante latino Bad Bunny.

A seguto di numerose voci, che ipotizzavano una rottura tra i due, una fonte ha ufficialmente rivelato a The Messenger, che Kendall e Bad Bunny non sarebbero più una coppia, ma che tra i due non scorre cattivo sangue.

I motivi della rottura sembrerebbero essere dovuti ai troppi impegni lavorativi in cui entrambi erano convolti, che spesso li tenevano distanti anche per settimane. I due erano stati avvistati per la prima volta insieme a febbraio 2023 e avevano suscitato nel pubblico un piacevole stupore e numerosi commenti, peccato che la storia sia però durata poco.