Benedicta Boccoli: «Il mio cane mi ha salvata dal tumore»

Giovedì 2 Maggio 2019, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 20:40

“Un giorno il cane, Nina, inizia a saltarmi addosso e in maniera strana, puntava sempre al lato sinistro del mio corpo. Ci scherzo, lo sposto, forse lo rimprovero. Niente. Continua”,, attrice e showgirl è stata salvata dal suoNina. Grazie a lei infatti ha scoperto unal seno che è riuscita a sconfiggere.L’insistenza del suo cane, poi un colpo col muso e un ematoma che non passa l’hanno spinta dal dottore: “Dopo poco mi distraggo – ha raccontato in un’intervista a “Diva e donna” - ricomincia, e con maggiore decisione, fino a colpire il seno. Sento la botta e urlo di dolore. Passano alcuni giorni ma l’ematoma non si riassorbe, quindi decido di andare da un medico. Visita. Mammografia. Ecografia. Il suo sguardo diventa sentenza: “Benny, secondo me sotto al livido c’è un tumore. Aveva ragione”.Tutto è successo lo scorso anno, ma per fortuna si è risolto per il meglio: “Era un tumore aggressivo, ma sono riuscita a salvare il seno (...) Maurizio (Micheli, il marito) è stato la mia ombra"