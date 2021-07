Wimbledon, da Kate Middleton a Tom Cruise: grandi nomi in tribuna per Djokovic-Berrettini

Grandi nomi sugli spalti del centrale di Wimbledon. A partite da Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, che ha assistito alla finale fra Matteo Berrettini e Novak Djokovic insieme al padre Michael dalla "Royal Box". Per Kate il tennis di Wimbledon rappresenta un appuntamento imperdibile, al quale ha voluto partecipare ad ogni costo anche quest'anno nonostante il periodo di isolamento trascorso a Kensington Palace dopo essere entrata in contatto con un positivo al Covid. Presente in tribuna anche l'attore Tom Cruise, inquadrato dalla telecamere mentre sorrideva dietro a degli occhiali da sole scuri.

