Bianca Guaccero, l'annuncio a sorpresa: «Il covid è tornato nello stesso mese dell'anno scorso...»

Bianca Guaccero positiva per la seconda volta al covid. La conduttrice tv di Detto Fatto ha dato l'annuncio della positività al virus in serata via Instagram. In una stories la Guaccero ha scritto: «Ragazzi, pensavo di averlo scansato... Ma ahimè, sono positiva per la seconda volta».

Poi la conduttrice Rai ha specificato un curioso dettaglio sul coronavirus che l'ha colpita per la seconda volta: «Il virus è tornato e per di più nello stesso mese dell'anno scorso: mi spiace un sacco, tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio tanto bene».

Nuova settimana per Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.15 su Rai2.

Mercoledì 20 aprile torneranno il fashion designer, esperto di cappelli, Roberto Lucchi, l'estetista Anna Del Prete, l'esperto di fitoterapia Renato Raimo, e, in cucina, chef Luca Natalini. Ospiti di Discostar, dedicata a Vasco Rossi, saranno il suo chitarrista storico Maurizio Solieri, Mariolina Simone e Davide De Marinis.

Giovedì 21 aprile la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi ospiterà le gemelle Cora e Marilù Fazzini. Presenti, poi, l'interior designer Luca Medici, lo chef stellato Igles Corelli, e, per la prima volta, per un tutorial beauty, l'esperta di sopracciglia Jenny Genovese. A Detto Fatto Parade si parlerà di Matrimoni dei vip con Simona Izzo e Antonella Ferrari, che sarà anche protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità.

Venerdì 22 aprile Riccardo Fogli sarà il protagonista dell'intervista Dire, fare e…. Tornerà l'avvocato Manuela Maccaroni, mentre in cucina ci sarà chef Mattia Poggi con le sue ricette salva cena. Nel corso della puntata, interverrà anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo. La rubrica Discostar sarà dedicata a Milva e interverranno sua figlia, Martina Corgnati, e il giornalista Paolo Giordano.