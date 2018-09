Domenica 9 Settembre 2018, 19:20

Capri. Continua l'estate dei Vip alla Taverna Anema e Core. Ieri notte a sorpresa Javer Pastore, l'argentino centrocampista della Roma che, tamburello alla mano, si è concesso una serata all'insegna del bynight caprese. Pastore ha raggiunto poi Gianluigi Lembo e la band per un abbraccio e foto di rito.Poco dopo a salire sul palco sono stati i due stilisti canadesi Dean e Dan Caten, ideatori della casa di moda Dsquared, da anni habitué della taverna. I due fashion designer hanno dato vita ad un vero siparietto, prima al centro pista, e poi duettando con Gianluigi sulle note di "My Way" e altre hit internazionali di successo, degli anni '70 fino ad oggi.Dai campioni dello sport agli stilisti di tendenza, quest'estate l'Anema e Core si conferma il tempio della musica caprese.