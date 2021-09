Tutto mare e relax, la giornata caprese di Roberto Mancini

Primo giorno della vacanza caprese, per Roberto Mancini che ha seguito l’itinerario classico di tutti quelli che scelgono di trascorrere il fine settimana a Capri. Ha lasciato di buon mattino il Grand Hotel Quisisana scelto insieme alla moglie Silvia Fortini e il suo gruppetto di amici con i quali sta trascorrendo sull’isola l’ultimo weekend sull’isola per recarsi a Marina Grande nel porto turistico e salire sul Baia 43, per una gita in costiera e pranzo come di rito a Nerano “Da Tommaso allo Scoglio”. Sole, mare calmo e buon Gourmet e tanta calorosa amicizia è stato il mix di ingredienti che ha reso felice il CT della Nazionale. Nel primo pomeriggio Roberto Mancini è rientrato sull’isola e per dribblare curiosi e fans si è fatto lasciare sullo Scoglio delle Sirene a Marina Piccola e a bordo del solito taxi scoperto è salito in piazzetta per rientrare al Grand Hotel Quisisana dove si è concesso un'ora di relax prima della cena, seduto ai tavolini del QuisiBar dello storico hotel.

