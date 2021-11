Dan Aykroyd, morto il fratello Peter: aveva 65 anni

Lutto in famiglia per Dan Aykroyd, l'attore e musicista canadese naturalizzato statunitense celebre per i film cult come Ghostbusters e The Blues Brothers. Peter Aykroyd, fratello di Dan, è morto il 20 novembre 2021 all'età di 65 anni. Il fratello minore di Aykroyd aveva recitato e scritto per il Saturday Night Live, il celebre show televisivo americano. Come riportato da Deadline, a dare l'annuncio della morte di Peter Aykroyd è stato lo stesso Saturday Night Live durante il debutto alla conduzione di Simu Liu. La trasmissione statunitense ha mandato in onda un cartello con la data di nascita e di morte di Peter.

Peter Aykroyd, una vita nel cinema

Peter Aykroyd ha iniziato la sua carriera con ruoli minori in The New Avengers e SCTV. Nel 1979, poi, si è unito al Saturday Night Live in qualità di sceneggiatore e attore. Nel medesimo periodo ha recitato nei panni di Joe nel cortometraggio Java Junkie di Tom Schiller. Dopo aver ricevuto il premio Outstanding Writing in a Variety or Music Program per il Saturday Night Live, ha creato PSI Factor: Chronicles of the Paranormal e ha co-sceneggiato il film Nothing But Trouble. Nel corso degli anni Novanta ha recitato in Nothing But Trouble, The Blues Brothers, Justice e The Blues Brothers Animated Series.