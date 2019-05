Il filosofo Fusaro «turbobocciato» a Gioia Tauro. E su Twitter litiga con Gaia Tortora

"Cadice, quattro ragazzi campani studenti Erasmus arrestati dopo una rissa: grave un ragazzo spagnolo". L'immagine tragica di ciò che realmente l’Erasmus è: movida, sballo e perdita di tempo. Niente a che vedere con il viaggio di studio e di cultura à la Goethe. — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) 26 maggio 2019

Martedì 28 Maggio 2019, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 14:37

