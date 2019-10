Diventa mamma per la terza volta a 67 anni: «Ho concepito mio figlio naturalmente»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:56

Ha uni e afferma di averloUna donna è diventata mamma in Cina all'età di 67 anni. La neo mamma, identificata solo come Tian, ha messo al mondo il suo bambino, perfettamente in salute, con un taglio cesareo nell'ospedale di di Zaozhuang con accantoLa coppia ha dichiarato, come riporta anche Metro , di aver concepito naturalmente il figlio, un fatto decisamente unico al mondo, vista l'età di entrambi. La donna ha scoperto di essere incinta durante un controllo di routine, dopo aver appreso la notizia ha confessato di aver pensato all'aborto. La coppia aveva già avuto due figli negli anni '70 e credeva che ormai si sarebbero goduti il loro futuro da nonni. Poi hanno scelto di portare avanti la gravidanza e ricominciare una nuova avventura.La notizia ha fatto molto scalpore in tutto il mondo e tante persone hanno definito i due come egoisti che saranno un domani troppo vecchi per prendersi cura del bambino.