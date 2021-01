Domenica Live, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dall'ospedale racconta il dramma: «Ho avuto un ictus, corpo mezzo paralizzato»

«Speravamo fosse una cosa lieve, invece poi ci siamo accorti che era un ictus. L’ho trovato al bordo del letto, capiva e non capiva. Ho chiesto cos’hai? Lui ha fatto un gesto, una carezza sul braccio, ho capito».

In studio a Domenica Live, è Rossella moglie di Ivano Michetti, dei Cugini di Campagna, a raccontare cosa è accaduto al marito che, lo scorso 22 settembre, ha avuto un ictus, poi è entrato in coma per quindici giorni e successivamente ha subito anche due operazioni al cuore.

Barbara D’Urso riassume la storia, prima di collegarsi con Ivano stesso, ancora in ospedale.

Ivano Michetti fa i complimenti alla moglie, poi si racconta: «Ho da recuperare un pochino il braccio e la gamba destra», dice, commosso. Fa un riferimento alle immagini delle tante cose fatte in passato e Barbara D’Urso manda un video con alcuni momenti selezionati per farlo sorridere.

Sollecitato dalla conduttrice, racconta: «Appena ho avuto la botta, ho chiamato il dottore, non capiva nulla. Poi mi ha trovato mia moglie, io non mi ricordo più nulla poi. È stato traumatico».

Da qui, il suo appello a stare attenti e a condurre uno stile di vita sano.

Arriva poi la sorpresa: un video del fratello gemello, che sottolinea come Ivano, a detta degli stessi medici, sia stato «miracolato».

