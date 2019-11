E.T. incontra Elliott 37 anni dopo: l'extraterrestre protagonista dello spot natalizio di Sky

E.T. è tornato sul nostro pianeta. Non per un sequel del capolavoro di Steven Spielberg, ma per uno spot targato Sky, in cui l'alieno torna a far visita al suo amico Elliott a 37 anni di distanza dall'ultimo incontro. Nel breve video diffuso sui social, E.T. torna da Elliott - interpretato ancora da Henry Thomas - che nel frattempo ha messo su famiglia. L'extraterrestre prende parte al Natale della famiglia, volando in bicicletta con i due figli del suo amico, proprio come avviene nel film del 1982. L'occasione è buona anche per mostrare a E.T. quanto la tecnologia terrestre si sia evoluta: l'alieno, infatti, guarda film natalizi insieme alla famiglia di Elliott sul nuovo Sky Q.

