Festa della mamma: gli auguri social di Forze Armate e Polizia

Domenica 12 Maggio 2019, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno della festa della mamma Forze Armate e Polizia hanno scelto di celebrare questa dolcissima ricorrenza con degli auguri molto social sui rispettivi profili Facebook, Twitter ed Instagram. L’Arma dei carabinieri ha omaggiato tutte le mamme con i versi di “Lettera alla madre” del grande poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura. La Polizia ha donato alle mamme la citazione di Lev Tolstoj “Madri, siete voi che avere in mano la salvezza del mondo”. Ha inoltre dedicato questa giornata di festa alla signora Turazza, madre di Massimiliano e Davide, poliziotti uccisi nel 1994 e nel 2005 in conflitti a fuoco. La signora va nelle scuole di polizia a parlare dei valori in cui li ha cresciuti, perché tutti gli allievi agenti sono i suoi figli. L’Esercito rivolge i suoi auguri a tutte le mamme sempre pronte a fare tanti sacrifici per i propri figli. “Mamma” la parola più potente e piena di significato che esista al mondo: così lo Stato Maggiore della Difesa celebra questa ricorrenza. La Marina sceglie l’immagine di una mamma con il suo bambino a bordo di una nave e ricorda che di guardia in plancia c’è un team davvero speciale. “Ogni mamma è per sempre la nostra forza e il nostro sostegno” ricorda nei suoi auguri la Guardia Costiera. L’Aeronautica ha scelto invece di festeggiare la festa con un video che vede protagonista due mamme in uniforme alle prese con il lavoro e i loro bimbi.