Si è conclusa con l’annuncio del team vincitore - Hard Steel dell’I.S.I.S. Europa di Pomigliano D’Arco - la prima edizione di «A Steem for Steel», l’iniziativa education basata sulla trasformazione digitale e sull’ecosostenibilità, volta a far conoscere ai giovani le innumerevoli potenzialità del mondo dell’acciaio.



Sostenuta da quattro leader del settore - Gruppo Marcegaglia, Acciaierie Venete, ABS - Danieli Automation, Sideralba, le aziende partner hanno riconosciuto al progetto l’aspetto innovativo, la capacità di essere entrato nelle scuole per comunicare in modo creativo la siderurgia agli studenti, accorciando le distanza con il mondo del lavoro: quest’ultima, una delle chiavi di volta per garantire formazione e colmare lo skill gap, accrescendo la competitività delle aziende del settore. I ragazzi del team vincitore della finale di A Steem for Steel, sono: Alessia Fasolo, Nunzia Venuso, Antonio Barbieri, Doris De Vito e Andrea Attanasio. © RIPRODUZIONE RISERVATA