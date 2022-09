Giulia De Lellis torna su Instagram a disposizione dei fan. Ha aperto il box delle domande nelle stories del social per dare la possibilità ai follower di interagire direttamente con lei e togliersi tutte le curiosità che ancora non avevano risposte. Un momento a cui i seguaci dell'influencer sono abituati e così tra le varie richieste è uscito di nuovo l'argomento della salute mentale. Un utente ha chiesto alla De Lellis se avesse mai sofferto di attacchi d'ansia e lei non si è nascosta.

Giulia De Lellis e gli attacchi di panico

«Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura».

L'Influencer pronta ad andare dallo psicologo

Giulia ha spiegato che per fronteggiare a questo problema si era rivolta a uno psicologo per poi smettere le sedute poco dopo pensando di aver superato le sue debolezze, ma così non era. E ora si dice pronta a riiniziare.

«Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista»