Gf Vip, Andrea Iannone nella casa? Lui smentisce tutto: ecco cos'ha detto

Arriva l'ennesimo indizio da parte di Alfonso Signorini sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. La foto è quella di un anello blu, in basso compare la scritta “un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. 'Tutti hanno pensato che si trattasse proprio di Andrea Iannone, pilota della MotoGP che certamente sa cosa significhi "andare a tutta velocità".

APPROFONDIMENTI SOCIAL Totti e Ilary, Fabrizio Corona torna all'attacco: «La... È LUI O NON ​È LUI? Ezio Greggio lancia la bomba: «Zaniolo alla Juve, fonte...

I rumors in queste ore hanno riempito il web di commenti e twit indicando come unico nome quello di Andrea, personaggio noto non solo nello sport, ma anche nel gossip per le sue ex fidanzate, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Purtroppo, per i fan che speravano di spiare il bel pilota all'interno dell Casa del Gf, arriva la smentita proprio da parte di Iannone:

Dayane Mello, nuova frequentazione con un famoso rapper

"Leggo notizie che non mi riguardano, come quella della mia partecipazione ad un reality televisivo. Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse" "#nofakenews"

Pare che per il momento sarà possibile vedere Andrea Iannone solo in sella alla sua amata due ruote, lontanto dagli sguardi attenti della Casa più spiata d'Italia.