Ezio Greggio lancia la bomba: «Zaniolo alla Juve, fonte certa». Da Striscia a insider di mercato?

«È lui o non è lui? Certo che è lui!». Devono essersi chiesto questo i tifosi della Juventus (e della Roma) su Twitter, quando Ezio Greggio ha sparato la bomba sul suo profilo social. Secondo il conduttore di Striscia la Notizia, il calciatore Niccolò Zaniolo lascerà i giallorossi per accasarsi in bianconero, come peraltro si legge già da settimane sui giornali.

«Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (fonte certa)», scrive Greggio, da sempre tifoso juventino. Tra i commenti, in tanti esultano, qualcuno è triste, qualcun altro insulta, altri ancora gli chiedono: «Ma tu che ne sai?». D'altronde di questi tempi sui social sono in tanti, tra vip, influencer e presunte star o ex protagonisti di reality (l'ultimo è 'Er Faina'), a improvvisarsi insider di calciomercato, approfittando dell'amicizia con questo o quel calciatore, o magari per racimolare qualche like in più. Che sia così anche stavolta o il buon Ezio azzeccherà lo scoop? Staremo a vedere.