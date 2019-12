Giuliano da pornoattore a cantante neomelodico: «Ora sono io che soffro per amore»

Da attore porno a cantante neomelodico. Una scelta di campo per l’attore hard Giuliano Fildigrano in arte Julius che dopo anni di esperienza fra set, in cui a volta è stato sottopagato, e spettacoli televisivi ha deciso di abbracciare il mondo della musica.

Il suo mondo non è facile - «Dopo 5 anni in cui giro per conto terzi sto pensando in futuro di autoprodurmi e guadagnare direttamente per il mio lavoro», ha fatto sapere in un comunicato stampa pubblicato da Dagospia - e per realizzare il suo sogno serve un decisivo cambio di ambito: «Quando giravo film porno ero io il dominante, la donna nelle scene che facevo solitamente era identificata come donna-oggetto sbattuta e girata e rigirata come un calzino, invece nelle canzoni che canto come neomelodico sono sempre io quello lasciato e che soffre per amore, che paradosso!».

Intanto nel mondo dello spettacolo ha già le sue favorite: «Le donne delle spettacolo che mi eccitano ed intrigano di più? La bionda Taylor Mega e la mora Antonella Mosetti senza alcun dubbio».

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA