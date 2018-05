Harry e Meghan, il regalo di nozze imbarazzante che tutti possono avere

Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:14

Gli sposi erano stati chiari: niente regali di nozze per il Royal Wedding, ma donazioni ad associazioni benefiche. Qualcuno, però, ha deciso di contravvenire a questa richiesta, facendo un regalo molto particolare al principe Harry e a Meghan Markle, che dopo essere stati uniti in matrimonio sono diventati Duca e Duchessa di Sussex.La compagnia Bags of Love, che produce abiti e accessori personalizzabili dai clienti, ha infatti ideato dei costumi dedicati proprio al Royal Wedding, che sono stati donati ai neo-sposi. Si tratta di un bikini per Meghan e di un costume a pantaloncino per Harry, le cui foto sono state anche diffuse sul web. Resta da capire se li utilizzeranno davvero durante il viaggio di nozze, che con tutta probabilità sarà in Namibia. Lo riporta Metro.co.uk Se l'idea di costumi personalizzati con Harry e Meghan vi appare troppo trash, sul sito di Bags of Love è possibile crearne altri, magari con le foto dei vostri figli o dei vostri animali domestici. Le taglie disponibili vanno dall'XS alla 4XL, i prezzi partono da 29 sterline (poco più di 33 euro) per il costume da uomo e da 39 sterline (poco meno di 45 euro) per il bikini