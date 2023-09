Emily Ratajkowski: «Divorziare a 30 anni è una bella cosa, non stateci male»

Divorziare a 30 anni è chic: parola di Emily Ratajkowski. La top model londinese, infatti, ha condiviso il suo pensiero in merito con i fan.

«Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima che compiano trent’anni - ha spiegato su TikTok - E da persona che si è sposata a 26 anni, ed è separata da poco più di un anno, a 32 anni, vi devo dire: penso non ci sia niente di migliore».

«Se stare nei 20 anni è come essere in guerra - ha confessato la modella sui social -, non c’è niente di meglio che avere trent’anni, essere ancora attraenti, magari avere un po’ di soldi tuoi e capire cosa vuoi fare con la tua vita, e tutto, aver provato la fantasia del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come si vuol far credere, e hai ancora tutta la tua vita davanti».

La modella parla per esperienza personale. Il suo divorzio con il padre di suo figlio, Sebastian Bear-McClard, avvenuto lo scorso anno, le avrà evidentemente fatto maturare tale consapevolezza.

«E quindi per tutte quelle persone che sono stressate o si sentono stressate riguardo a questo fatto, riguardo a essere divorziati: è buono, congratulazioni», ha concluso la Emily Ratajkowski.