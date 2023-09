Alberto di Monaco: «Charlene è sempre al mio fianco. La fuga in Svizzera? Solo falsità»

Nessuna crisi. O fuga da palazzo. Charlene di Monaco è ancora accanto al principe Alberto. Lo rivela lui stesso in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera: «Charlene è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco, siamo stati assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf. Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità».