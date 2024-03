Charlotte Casiraghi la più bella (10), Beatrice Borromeo brilla (9,5), Charlene Abba (7,5): le pagelle dei look al Ballo della Rosa

Pailettes, abiti luccicanti, look eccentrici. Quest'anno il tema è stato "Disco" e gli invitati al Ballo della Rosa 2024, l'evento più glamour del principato di Monaco nato 70 anni fa per volonta dell'indimenticata principessa Grace Kelly, hanno interpretato perfettamente l'invito. A partire dalle padroni di casa: Charlene di Monaco, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo. Nella scenografia allestita nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, dove spiccava un'enorme sfera specchiata tipica delle discoteche degli anni '70, si è ritrovata tutta l'alta società per un evento all'insegna del glam e della beneficenza. A occuparsi della regia Christian Louboutin che ha sfoggiato un look davvero indimenticabile. Ecco tutti gli outfit.

Charlene di Monaco stile "Abba" (7,5)

Altro che principessa "triste".

Charlene non si faceva vedere all'evento dal 2014 e per il suo ritorno ha voluto stupire: la moglie di Alberto di Monaco si è presentata inguainata in una tuta jumpsuit disegnata da Elie Saab ricoperta di paillettes dorate effetto Abba e, per non farsi mancare nulla, ha sfoggiato anche un nuovo hairstyle, un caschetto sfilzato con frangia. Abito divertente. Il sorriso, invece, è sempre appena accennato.

Charlotte Casiraghi la più bella (10)

Dispiace per le altre. Ma la più bella del reame resta sempre lei: Charlotte Casiraghi. La principessa rimane fedele a Chanel con un abito haute couture di seta color cipria della collezione primavera/estate 2022 caratterizzato da spalline sottili, uno spacco centrale e paillettes sulla parta alta della silhouette. Charlotte balla da sola: è la prima volta che si presenta senza il marito Dimitri Rassam, confermando così le voci sulla crisi del loro matrimonio.

Beatrice Borromeo divina (9,5)

Non le diamo 10 perché - lo ammettiamo - abbiamo un debole per Charlotte (vedi sopra), ma Beatrice Borromeo, principessa di casa nostra, potrebbe presto scipparle il titolo. Considerata una delle reali meglio vestite del mondo, la moglie di Pierre Casiraghi è stata sicuramente all'altezza di quella dicitura. Beatrice brilla in una vera e propria cascata di glitter griffata Dior. Con un cenno al glamour della vecchia Hollywood, la Borromeo sceglie una piega morbida e labbra rosse audaci, entrambi tratti distintivi della defunta Principessa Grace. Bel colpo.

Alexandra di Hannover fuori tema (5)

Forse non aveva letto l'invito, ma la figlia minore di Carolina di Monaco, Alexandra di Hannover, che nel 2022 aveva colpito per il suo abito vaporosissimo con i colori della bandiera del Principato creato da Giambattista Valli, stavolta non ci azzecca proprio. L'abito lungo nero con un mega fiocco è sicuramente chic, ma completamente fuori tema. Peccato.

Carolina ricicla l'abito (10)

Per una volta la principessa Carolina tradisce Chanel e indossa un abito firmato Lanvin. L'abito nero, lungo, dallo scollo a V e stretto in vita ricoperto di strass non è un pezzo nuovo ma è stato ripescato dall'armadio della principessa che lo aveva già indossato nel 2016. Principessa di stile e di riciclo. Applausi.

Christian Louboutin con la parrucca stile afro (8,5)

Lo stilista, direttore artistico dell'evento, vince il premio eccentricità. Christian Louboutin è l'anima della festa con un completo e una capigliatura che lo rispediscono indietro negli anni ai tempi d'oro dello Studio 54. La parrucca afro fa un po' effetto party a tema del liceo. Ma a lui si perdona tutto.