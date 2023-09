Ilary Blasi, il cambio look conquista tutti. Anche Noemi Bocchi dal parrucchiere: «Ti sta già copiando»

Ilary Blasi e il suo colore più scuro di capelli hanno conquistato i fan. La showgirl sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha mostrato un tono più sobrio e un look meno appariscente rispetto a quelli sfoggiati nelle ultime apparizioni in tv.

In vista del 20 settembre, data in cui si scontrerà con l'ex marito Francesco Totti in tribunale per discutere della separazione, la conduttrice de Le Iene ci ha dato un taglio e pare non essere stata l'unica. Anche Noemi Bocchi, nuova compagna dell'ex capitano della Roma, è dal parrucchiere pronta per apparire in tribunale insieme ai due non più coniugi.

«Starà cercando di copiare di nuovo Ilary?», si chiedono i fan in queste ore.

Il cambio look di Ilary Blasi le ha dato un tono più moderno, nuovo e naturale e per i fan non ci sono dubbi: «Stai meglio adesso» e «Sembri più giovane di 20 anni», sono solo alcuni dei commenti che le hanno rivolto sui social.

Nelle ultime ore, una foto di Noemi Bocchi dal parrucchiere ha fatto innervosire i fan della conduttrice Mediaset. «Ti sta già copiando», hanno scritto a Ilary Blasi.

E, ancora: «Se si fa lo stesso look è la dimostrazione che è ossessionata da te».

Non è la prima volta che gli appassionati alla coppia Totti-Blasi fanno notare quanto le due si somiglino e quanto la nuova fiamma del calciatore spesso emuli i comportamenti dell'ex moglie. Ma sarà davvero così?