​Ilona Staller: «Ho scoperto di essere una principessa, ho il sangue blu. E mi sento 40 anni anche se ne faccio 70»

Dice di sentirsi 40 anni, anche se ne sta per compiere 70. Ilona Staller, attrice hard e non solo, conosciuta con il nome di Cicciolina, ha raccontato la sua seconda giovinezza: «Tra due giorni compirò 70 anni me ne sento molti meno, diciamo 40 o al massimo 44 - ha detto a Un Giorno da Pecora -. Come festeggerò il mio compleanno? Ho radunato tutta la mia famiglia, anche i parenti ungheresi, e staremo insieme qui in Italia. Tra l'altro sulla mia famiglia ho una novità». Quale? «Mia sorella sta facendo l'albero genealogico della nostra famiglia ed è uscito fuori che io sono una principessa, ho il sangue blu per via di mamma».

Pornhub lancia «Classic Nudes», il Louvre e gli Uffizi lo diffidano: «Usate nostre immagini senza permesso»

Ilona Staller: «Sono single, l'uomo è bello quando è tenero»

Lei, che è stata un'icona della sessualità, parla anche di quello. «Non c'è un'età per far sesso, si fa a tutte le età. In questo momento non sono fidanzata ma Cupido potrebbe arrivare da un momento all'altro». Più importante l'amore o il sesso? «L'amore viene prima di tutto, la sessualità viene dopo». Qual è il suo uomo ideale? «Io non guardo alla bellezza, l'uomo più bello è quello che rispetta la donna. Io sono femminista, non sopporto l'uomo aggressivo, l'uomo è bello quando è dolce, tenero e ti porta i fiori».